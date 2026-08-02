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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit alkoholisierter Autofahrerin in der Bergstraße Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 01.08.2026 gegen 22:40 Uhr kam es im Bereich der Einmündung Bergstraße / K 13 in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall, wo eine 22-Jährige Autofahrerin von der Fahrbahn abkam und ein Verkehrszeichen überfuhr. Anschließend fuhr die Unfallverursacherin ohne Weiteres weiter. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte das Fahrzeug mit passenden Beschädigungen auf einem Parkplatz angetroffen werden. Hier stritt die Fahrerin die Fahreigenschaft ab und beschuldigte andere anwesenden Personen gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von 1,96 Promille. Aus diesem Grund wurde sie mit auf eine Polizeidienststelle genommen, wo ihr dann von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Fahrerin wurden Ermittlungsverfahren wegen dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort sowie einer Gefährdung im Straßenverkehr eingeleitet. Gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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