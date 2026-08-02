Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Drogenfund bei Jugendlichen

Ludwigshafe - Friesenheim (ots)

Am Sonntag, den 02.08.2026 gegen 01:45 Uhr, wurden zwei Jugendliche in der Industriestraße in Ludwigshafen einer Personenkontrolle unterzogen. Es handelte sich hierbei um einen 15-Jährigen und einen 14-Jährigen aus Ludwigshafen. Die Jugendlichen wurden durchsucht. Hierbei konnte in der Tasche des 15-Jährigen 31g Haschisch aufgefunden werden. Beide Jugendlichen führten einen Motorroller mit sich, welche ebenfalls überprüft wurden. Der mitgeführte Roller des 14-Jährigen war aufgrund Diebstahls zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben. Gegen den 15-Jährigen wird nun aufgrund eines Verstoßes gegen das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis ermittelt. Der 14-Jährige wird als Beschuldigter des Rollerdiebstahls geführt.

Trotz der Teillegalisierung von Cannabis ist es Jugendlichen nach wie vor untersagt Cannabis-Produkte, wie auch Haschisch, zu besitzen. Ab 18 Jahren ist das Mitführen von 25g in der Öffentlichkeit legal.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell