Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Dienstag (14.07.2026), gegen 15:30 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Auto in der Biberbachstraße. Die Beamten kontrollierten den Mann, weil er Schlangenlinien fuhr und beim Abbiegen fast in den Gegenverkehr geriet. Bei der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch und drogentypisches Verhalten feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,2 Promille. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und Morphin. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und beschlagnahmten den Führerschein. Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols und infolge berauschender Mittel. Der 38-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell