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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer unter erheblichen Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 31.07.2026, gegen 16:56 Uhr, kam es in der Tiroler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der PKW musste an einer roten Ampel bis zum Stillstand abbremsen, woraufhin der Fahrradfahrer auf das PKW-Heck aufgefahren ist. An dem PKW-Heck ist ein Sachschaden entstanden. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Zeugen teilten mit, dass der Fahrradfahrer Schlangenlinien gefahren sei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrradfahrer einen Wert von 2,99 Promille. Der Fahrradfahrer wurde für weitere polizeilichen Maßnahmen unter anderem die Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeidienststelle verbracht. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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