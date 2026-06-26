Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260626.1: Raubüberfall auf Spielhalle in Tornesch

Tornesch (ots)

In der Nacht zum Freitag (26.06.2026) kam es in Tornesch zu einem bewaffneten Überfall auf eine Spielhalle nähe des Bahnhofs. Der Täter erbeutete einen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchtete unerkannt. Die Kriminalpolizeiinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Kurz nach 01:00 Uhr in der Nacht betrat ein maskierter Mann die Spielhalle in Tornesch und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dabei führte er einen schwertähnlichen Gegenstand mit sich. Der Täter flüchtet anschließend mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Vermutlich traf er bei der Flucht im Bereich der Ahrenloher Straße auf weitere Personen.

Das Sachgebiet 2 der Kriminalpolizeiinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit laufen die Maßnahmen auf Hochtouren. Hierfür erhoffen die Ermittler sich Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, oder um den Tatort und Tatzeitraum herum verdächtige Personen beobachtet hat, möge sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 04101 - 2020 an die Ermittler wenden.

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