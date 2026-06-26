PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260626.1: Raubüberfall auf Spielhalle in Tornesch

Tornesch (ots)

In der Nacht zum Freitag (26.06.2026) kam es in Tornesch zu einem bewaffneten Überfall auf eine Spielhalle nähe des Bahnhofs. Der Täter erbeutete einen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchtete unerkannt. Die Kriminalpolizeiinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Kurz nach 01:00 Uhr in der Nacht betrat ein maskierter Mann die Spielhalle in Tornesch und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dabei führte er einen schwertähnlichen Gegenstand mit sich. Der Täter flüchtet anschließend mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Vermutlich traf er bei der Flucht im Bereich der Ahrenloher Straße auf weitere Personen.

Das Sachgebiet 2 der Kriminalpolizeiinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit laufen die Maßnahmen auf Hochtouren. Hierfür erhoffen die Ermittler sich Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, oder um den Tatort und Tatzeitraum herum verdächtige Personen beobachtet hat, möge sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 04101 - 2020 an die Ermittler wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Maik Seidel - Pressesprecher
Telefon: 04551 ? 884-2020
E-Mail: oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 15:37

    POL-SE: 20260625.3 - Elmshorn - Erneut Einbrüche in das Rathaus

    Elmshorn (ots) - Sowohl am vergangenen Wochenende, als auch in der Montagnacht (22.06.2026) kam es abermals zu Einbrüchen in das Elmshorner Rathaus. Vermutlich ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt durch ein Fenster in die Büroräumlichkeiten. Mehrere Räume wurden durchwühlt. Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden, die Kriminalpolizei in Elmshorn ermittelt und sucht nach Zeugen. Am ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 15:02

    POL-SE: 20260625.2 - Pinneberg - Beteiligter nach Unfall an Autobahnzubringer gesucht

    Pinneberg (ots) - Am 23.06.2026 (Dienstag) kam es in der Quickborner Straße in Pinneberg zu einem Verkehrsgeschehen, bei dem ein 16-jähriger E-Scooterfahrer stürzte und sich verletzte. Ein an dem Geschehen beteiligter Autofahrer sprach zwar noch kurz mit dem Jugendlichen, setzte dann aber seine Fahrt fort. Nach ihm und weiteren Zeugen sucht nun die Polizei. Um 14:15 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren