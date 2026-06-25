Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260625.2 - Pinneberg - Beteiligter nach Unfall an Autobahnzubringer gesucht

Pinneberg (ots)

Am 23.06.2026 (Dienstag) kam es in der Quickborner Straße in Pinneberg zu einem Verkehrsgeschehen, bei dem ein 16-jähriger E-Scooterfahrer stürzte und sich verletzte. Ein an dem Geschehen beteiligter Autofahrer sprach zwar noch kurz mit dem Jugendlichen, setzte dann aber seine Fahrt fort. Nach ihm und weiteren Zeugen sucht nun die Polizei.

Um 14:15 Uhr befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Kreis Pinneberg mit seinem E-Scooter die Quickborner Straße von Borstel-Hohenraden kommend in Richtung Pinneberg. An der Einmündung der Anschlussstelle zur Autobahn 23 (Haderslebener Straße) bemerkte er, dass die Ampelanlage ausgefallen war.

Nach einem kurzen Blickkontakt mit dem Fahrer eines von der Autobahn kommenden silbernen PKW Opel setzte der vorfahrtberechtigte 16-Jährige seine Fahrt fort. Offenbar aufgrund eines Missverständnisses fuhr auch der Opelfahrer an, um im späteren Verlauf nach links in Richtung Pinneberg abzubiegen. Weil sich nun beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich befunden hatten, bremste der Autofahrer und betätigte die Hupe.

Daraufhin blickte sich der Scooterfahrer erschrocken um, prallte gegen den Ampelmast auf der anderen Seite der Einmündung und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Der Opelfahrer erkundigte sich zwar noch nach dem Befinden des Jugendlichen, setzte seine Fahrt dann aber ohne einen Personalienaustausch fort. Nach ihm und weiteren Zeugen des Vorfalls sucht nun die ermittelnde Dienststelle der Polizeistation Rellingen.

Der Fahrer soll zwischen 30 und 35 Jahren alt gewesen sein und eine kräftige, muskulöse Statur sowie kurze blonde Haare gehabt haben. Bekleidet war er zum Unfallzeitpunkt mit einem grauen T-Shirt.

Wer Hinweise auf den Fahrer geben oder weitere Angaben zum Geschehen machen kann, sowie der Autofahrer selbst, werden gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst der Polizeistation in Rellingen zu melden. Dieser ist telefonisch unter der Rufnummer 04101-4980 zu erreichen.

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