Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260625.3 - Elmshorn - Erneut Einbrüche in das Rathaus

Elmshorn (ots)

Sowohl am vergangenen Wochenende, als auch in der Montagnacht (22.06.2026) kam es abermals zu Einbrüchen in das Elmshorner Rathaus. Vermutlich ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt durch ein Fenster in die Büroräumlichkeiten. Mehrere Räume wurden durchwühlt. Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden, die Kriminalpolizei in Elmshorn ermittelt und sucht nach Zeugen.

Am Montagmorgen zeigte eine Mitarbeiterin einen Einbruch in das Rathaus an der Schulstraße an. Demnach warf ein bislang unbekannter Täter offensichtlich mit einem Stein das Fenster eines Büroraumes ein und verschaffte sich so Zutritt in die Räumlichkeiten, die zur Straße Probstenfeld hin gelegen sind. Der Täter oder die Täterin ging mehrere Büroräume an und durchwühlte sämtliche Schränke und Schubladen. Insbesondere die des Fundbüros. Die Tat dürfte sich zwischen dem 19.0 Juni (Freitag) und dem frühen Morgen des Montags (22.06.2026) ereignet haben.

Nur einen Tag später stellten Mitarbeitende des Rathauses einen erneuten Einbruch fest. Die Vorgehensweise war identisch zu der Tat am Wochenende. Wieder wurde ein Fenster auf der Seite der Straße Probstenfeld eingeworfen und die selben Räumlichkeiten aufgesucht. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom Montag, 22.06.2026, 16:00 Uhr, bis zum Dienstag, 23.06.2026, 06:00 Uhr.

Ob ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Taten und auch mit dem Einbruch Anfang Mai besteht, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen, die das spezialisierte Sachgebiet 2 der Kriminalpolizeistelle in Elmshorn führt.

Wer in den besagten Tatzeiträumen verdächtige Personen rund um das Rathaus beobachtet hat oder Angaben zum Tatgeschehen machen, sowie Hinweise auf den Täter und seinen Verbleib geben kann, wird gebeten, sich an das Sachgebiet 2 der Kriminalpolizeistelle Elmshorn zu wenden. Die Ermittler sind telefonisch unter der Rufnummer 04121-8030 oder per Email über sg2.elmshorn.kpst@polizei.landsh.de zu erreichen.

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