Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260625.1 - BAO SuSi: Pinneberg - Durchsuchungen nach Verdacht auf illegales Glücksspiel

Pinneberg (ots)

Bei einer Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen in Pinneberg stellte die Polizei am gestrigen Morgen (24.06.2026) umfangreiches Beweismaterial sicher. Zudem fanden die Beamten Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen. Vorausgegangen war ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Itzehoe wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels.

In einem gemeinsamen Verbundeinsatz mit dem Sachgebiet 3 der Kriminalinspektion Pinneberg, dem Brennpunktdienst des Polizeireviers Pinneberg und dem kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Pinneberg suchten die Einsatzkräfte in den Morgenstunden des Mittwochs ein Lokal im Rübekamp in Pinneberg auf. Die Betreiber standen im Verdacht, Veranstaltungen des illegalen Glücksspiels betrieben zu haben.

Das Amtsgericht Itzehoe erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe einen Durchsuchungsbeschluss für das Lokal und die Wohnräume der Betreiber. Bei der nun durchgeführten Durchsuchung fanden die Beamten diverses Beweismaterial, welches sie sicherstellten. Auch fanden die Einsatzkräfte Cannabis in insgesamt nicht geringer Menge sowie Gerätschaften zur Aufzucht und Herstellung von Betäubungsmitteln. Neben diesen Sachen stellte die Polizei auch Bargeld, welches aus illegalen Handlungen stammen dürfte, sicher.

Gegen die Betreiber wurden nun entsprechende Verfahren eingeleitet, in denen sie sich verantworten müssen.

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