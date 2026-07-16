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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannte randalieren an Wohnhaus - Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag (14.07.2026) auf Mittwoch kam es in der Ruchheimer Straße zu einem Fall von Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand rissen unbekannte Täter zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr, die Bepflanzung vor einem dortigen Wohnhaus heraus. Damit nicht genug: Die Täter überstiegen zudem ein Hoftor, um auf das Privatgrundstück zu gelangen. Im Innenhof rissen sie großflächig Efeu von den Wänden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Schifferstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im genannten Tatzeitraum in der Ruchheimer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise werden telefonisch unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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