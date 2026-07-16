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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall durch Türöffnen- Radfahrer leicht verletzt, Unfallverursacher gesucht

Speyer (ots)

Ein 65-jähriger Radfahrer war gestern gegen 17:45 Uhr in der Armbruststraße in Richtung St.-Guido-Stifts-Platz unterwegs, als ein Fahrer eines am rechten Fahrbahnrand parkenden schwarzen BMW die Fahrertür öffnete und es somit zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stützte und sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Männern fuhr der 45-Jährige weiter ohne die Personalien ausgetauscht zu haben. Die Polizei bitte nun den Fahrer des schwarzen BMW, sich unter der Tel. 06232/1370 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen.

Er wird wie folgt beschrieben: südländisches Aussehen, ca. 35-40 Jahre alt , schlank, ca. 180cm groß.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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