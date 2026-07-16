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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Call-Center-Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 15.07.2026, gegen 17:00 Uhr, erhielt die 83-jährige Geschädigte einen anonymen Anruf. Der Anrufer gab sich innerhalb des Gesprächs als Bankmitarbeiter aus und teilte mit, dass es eine ungewöhnliche Abbuchung vom Versandhaus Zalando gegeben habe und die EC-Karte des betroffenen Kontos deshalb in Verwahrung genommen werden muss. Noch während des Telefonats erschien dann ein unbekannter Abholer und nahm die EC-Karte samt PIN entgegen. Den Abholer beschrieb die Geschädigte als männlich, ca. 35 Jahre alt, 175cm groß mit getöntem Teint, schwarzen, lockigen Haaren und ohne Bart. Der Abholer war bekleidet mit einer langen beigen Hose und einem weißem T-Shirt.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Betrugsversuche oft sehr professionell und glaubhaft wirken. Die Täter bauen gezielt psychologischen Druck auf, um die Opfer zu überrumpeln. Sie verwenden oft gefälschte Telefonnummern, die auf dem Display wie eine offizielle Rufnummer der Polizei oder einer anderen Behörde aussehen. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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