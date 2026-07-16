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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots)

Im Rahmen durchgeführter Verkehrskontrollen im Innenstadtgebiet durch Kräfte der Polizeiinspektion 1 konnten in den letzten beiden Tagen diverse verkehrsrechtliche Verstöße erkannt und entsprechend geahndet werden. Besonders auffällig waren Fahrzeugführer, welche ohne Sicherheitsgurt fuhren sowie jene, die in unbefugter Weise ihr Mobiltelefon während der Fahrt verwendeten. Weiterhin konnte am 14.07.2026, gegen 20:00 Uhr, im Bereich der Saarlandstraße ein Autofahrer mit drogentypischen Auffallerscheinungen kontrolliert werden. Freiwillige Test zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurden abgelehnt, wonach anschließend dem Fahrer von einem Arzt die angeordnete Blutprobe auf der Polizeidienststelle entnommen wurde. Am Mittwochabend, den 15.07.2026, gegen 22:00 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Maudacher Straße ein Verkehrsteilnehmer aufgrund eines defekten Lichtes auf. Die Polizeistreife unterzog den 34-jährigen Fahrer einer Verkehrskontrolle. Hierbei bemerkten die Polizeibeamten leere Bierflaschen im Fußraum, weshalb sie mit dem Fahrer einen Atemalkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von 1,91 Promille, woraufhin die Polizei den Fahrer für eine Blutprobenentnahme zur Dienststelle verbrachten. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist ausdrücklich daraufhin, dass der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln eine der Hauptunfallursachen darstellt. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Jeder Moment auf der Straße erfordert volle Aufmerksamkeit und klare Entscheidungen. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Verkehrsunfall verletzt oder gar getötet zu werden, ist wesentlich höher, sobald Alkohol und- oder Drogen im Spiel sind.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier:

https://www.polizei.rlp.de/schluesselmoment

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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