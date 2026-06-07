Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen an Fahrzeugen am Festplatz

Speyer (ots)

Am Samstagabend (06.06.2026, 19:45 Uhr) meldeten mehrere Passanten eine männliche Person am Festplatz, die an geparkten Autos die Außenspiegel abtreten würde. Die Person konnte vor Ort zunächst nicht mehr angetroffen werden. Nach Angaben von Zeugen hatte der Täter die Passanten zudem beleidigt und ihnen Gewalt angedroht. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der 25-jährige Tatverdächtige anhand der Personenbeschreibung festgestellt werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde durch einen Richter die Entnahme einer Blutprobe zur Feststellung der Schuldfähigkeit angeordnet.

Wie viele Autos tatsächlich durch den Täter beschädigt wurden, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei bittet daher Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte darum, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

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