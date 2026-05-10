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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Waldsee (ots)

In der Nacht von Samstag (09.05.2026) auf Sonntag (10.05.2026) wurde ein Radfahrer gegen 00:16 Uhr in der Wörthstraße von einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Schifferstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Von dem 20-jährigen Fahrer ging hierbei deutlicher Alkoholgeruch aus. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Der Person wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den heranwachsenden Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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