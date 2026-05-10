POL-PDLU: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Mutterstadt (ots) - Am frühen Samstagabend des 09.05.2026 kam es gegen 18:33 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Pfalzring. Die Bewohnerin stellte nach ihrer Heimkehr fest, dass das Licht im Haus eingeschaltet sei. Ebenso vernahm die Bewohnerin eine Art "Warnruf" durch einen mutmaßlichen Täter. Nach Umstellung und Durchsuchung des Einfamilienhauses durch Polizeikräfte konnten keine Täter im Objekt ...

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