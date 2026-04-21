Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Motorrollerfahrer verletzt

Mutterstadt (ots)

Am Montagmorgen des 20.04.2026 kam es in der Neustadter Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Rollerfahrer. Ein 17-jähriger Motorrollerfahrer wartete gegen 7 Uhr verkehrsbedingt an einer roten Ampel. Der 22-jährige nachfolgende Autofahrer fuhr in Folge der tiefstehenden Sonne auf den Zweiradfahrer auf. Der 17-jährige fiel daraufhin zu Boden und verletzte sich hierbei leicht im Bereich der Hüfte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

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