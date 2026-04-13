Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen mit Verfolgungsfahrt

Mutterstadt (ots)

Am Sonntagabend wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr eine Kontrollstelle in der Ludwigshafener Straße eingerichtet. Im Rahmen der Kontrollen konnte ein 43-jähriger E-Scooter-Fahrer festgestellt werden, dessen Versicherungsschutz abgelaufen war. Der Mann zeigte außerdem drogentypische Auffälligkeiten in der Motorik. Er räumte den täglichen Konsum von Cannabis ein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Weiterhin versuchte ein 26-jähriger PKW-Fahrer sich der Kontrolle zu entziehen und flüchtete von der Örtlichkeit. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten den Fahrer schließlich in einer Scheune in der Brunnenstraße feststellen. Dieser räumte den Konsum von Cannabis und Kokain ein, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Weiterhin konnten im Rahmen der Kontrollstelle ein Fahrer ohne Fahrerlaubnis sowie fünf Fahrzeugführer, welche ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten, festgestellt werden.

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