Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Trunkenheit im Verkehr

Neuleiningen (ots)

Am Montag, 27.03.2023 gegen 23:45 Uhr wurde ein 23-jähriger Pkw-Fahrer in Neuleiningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem jungen Mann fest. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp über 0,5 Promille. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein gerichtsverwertbarer Atemtest auf der Dienststelle brachte ein ähnliches Ergebnis zu Tage. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, was ein Fahrverbot von einem Monat, 500EUR Bußgeld sowie zwei Punkten in Flensburg mit sich zieht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell