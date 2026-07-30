Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim (ots)

Am vergangenen Mittwochvormittag führte die Polizei Germersheim in Zusammenarbeit mit Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz Logistik und Technik Geschwindigkeitskontrollen in Germersheim, Westheim und Bellheim durch. In der Frühlingstraße in Germersheim wurden bei vier gemessenen Fahrzeugen in der 30er Zone keine Verstöße festgestellt. Auch in der Hauptstraße in Westheim verlief die Messung mit 36 Fahrzeugen ohne Beanstandungen, ebenso wie in der Hauptstraße/Rülzheimer Straße in Bellheim, in welcher alle 56 gemessenen Verkehrsteilnehmer die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50km/h einhielten. Einzig im Nachtigallenweg in Germersheim registrierten die Beamten bei insgesamt 2 gemessenen Fahrzeugen einen Tempoverstoß mit einer Höchstgeschwindigkeit von 24 km/h. Beim Nachtigallenweg handelt es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich.

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