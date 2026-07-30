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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ohne Führerschein und unter Cannabiseinfluss Unfall verursacht

Zeiskam (ots)

Am Mittwochabend (29.07.2026) gegen 23 Uhr kontrollierten Polizeikräfte einen 22-Jährigen aus Landau, der mit einem Auto in der Straße "Im Böbig" in Zeiskam unterwegs war. Der Fahrer reagierte zunächst nicht auf die Anhaltesignale der Polizei. Als er schließlich am Fahrbahnrand anhalten wollte, streifte er eine Gartenmauer und beschädigte hierbei sein Fahrzeug. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeikräfte fest, dass der 22-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und zuvor Cannabis konsumiert hatte. Nach eigenen Angaben gehöre das Fahrzeug seinem Bruder, der von der Nutzung nichts gewusst habe. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Polizeikräfte die Fahrzeugschlüssel sicher. Der 22-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt sowie des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Pressestelle
Frank Hoffmann

Telefon: 07274 958-1600
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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