Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neupotz - 18-Jähriger kollidiert mit Auto

Neupotz (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 18-Jähriger gegen 17.00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Hauptstraße in Neupotz in Richtung Schulstraße. Als der 18-Jährige am Ende der Straße links abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden 59-jährigen Mercedes-Fahrer und kollidierte frontal mit diesem. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 18-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

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