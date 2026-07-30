POL-PDLD: Neupotz - 18-Jähriger kollidiert mit Auto
Neupotz (ots)
Gestern Nachmittag befuhr ein 18-Jähriger gegen 17.00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Hauptstraße in Neupotz in Richtung Schulstraße. Als der 18-Jährige am Ende der Straße links abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden 59-jährigen Mercedes-Fahrer und kollidierte frontal mit diesem. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 18-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.
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