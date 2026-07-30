PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neupotz - 18-Jähriger kollidiert mit Auto

Neupotz (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 18-Jähriger gegen 17.00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Hauptstraße in Neupotz in Richtung Schulstraße. Als der 18-Jährige am Ende der Straße links abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden 59-jährigen Mercedes-Fahrer und kollidierte frontal mit diesem. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 18-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 10:38

    POL-PDLD: Wörth am Rhein - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bienwald B 9

    Wörth am Rhein (ots) - Eine schwer und eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro sind das Resultat eines schweren Verkehrsunfalls am gestrigen Nachmittag auf der Bienwald B 9. Gegen 15.00 Uhr befuhr eine 71-jährige VW-Fahrerin die Bienwald B 9 aus Richtung Kandel kommend in Richtung Frankreich. Zeitgleich befuhr ein 38-jähriger ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 07:22

    POL-PDLD: Versuchter Einbruch

    Bad Bergzabern (ots) - Im Zeitraum von Mo. 27.07. bis Mittwoch29.07. wurde durch bislang unbekannte Täter versucht in einen Geschäftsraum in der Landauer Straße einzubrechen. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude und ließen von ihrem Vorhaben ab. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Markus Metzger Telefon: 06343-9334-1405 ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 13:39

    POL-PDLD: Zwei Tageswohnungseinbrüche - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Kreis Germersheim (ots) - Am Montag, den 28.07.2026, kam es in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 14:00 Uhr zu zwei Tageswohnungseinbrüchen im Landkreis Germersheim. Betroffen waren ein Wohnanwesen in der Erlenstraße in Germersheim sowie ein Wohnanwesen in der Mozartstraße in Lustadt. Unbekannte Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Anwesen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren