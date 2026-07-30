POL-PDLD: Versuchter Einbruch
Bad Bergzabern (ots)
Im Zeitraum von Mo. 27.07. bis Mittwoch29.07. wurde durch bislang unbekannte Täter versucht in einen Geschäftsraum in der Landauer Straße einzubrechen. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude und ließen von ihrem Vorhaben ab. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.
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Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger
Telefon: 06343-9334-1405
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