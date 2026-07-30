PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bienwald B 9

Wörth am Rhein (ots)

Eine schwer und eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro sind das Resultat eines schweren Verkehrsunfalls am gestrigen Nachmittag auf der Bienwald B 9. Gegen 15.00 Uhr befuhr eine 71-jährige VW-Fahrerin die Bienwald B 9 aus Richtung Kandel kommend in Richtung Frankreich. Zeitgleich befuhr ein 38-jähriger LKW-Fahrer aus entgegengesetzter Richtung die Bienwald B 9. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 71-Jährige kurz vor dem Grenzübergang nach Frankreich mit ihrem VW auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden LKW zusammen. Anschließend prallte der VW der 71-Jährigen gegen die rechte Leitplanke und kam dort zum Stehen. Da die 71-Jährige aufgrund des Zusammenstoßes in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war, musste sie durch die Feuerwehr befreit werden. Hiernach wurde die 71-Jährige schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Der 38-jährige LKW-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Durch umherfliegende Fahrzeugteile der beiden Fahrzeuge wurde ein hinter der 71-Jährigen fahrender Ford ebenfalls beschädigt. Die beiden zusammengestoßenen Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da der verunfallte LKW zudem Diesel verloren hatte, musste die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Die Bienwald B 9 war daher in diesem Bereich für insgesamt acht Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 07:22

    POL-PDLD: Versuchter Einbruch

    Bad Bergzabern (ots) - Im Zeitraum von Mo. 27.07. bis Mittwoch29.07. wurde durch bislang unbekannte Täter versucht in einen Geschäftsraum in der Landauer Straße einzubrechen. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude und ließen von ihrem Vorhaben ab. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Markus Metzger Telefon: 06343-9334-1405 ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 13:39

    POL-PDLD: Zwei Tageswohnungseinbrüche - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Kreis Germersheim (ots) - Am Montag, den 28.07.2026, kam es in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 14:00 Uhr zu zwei Tageswohnungseinbrüchen im Landkreis Germersheim. Betroffen waren ein Wohnanwesen in der Erlenstraße in Germersheim sowie ein Wohnanwesen in der Mozartstraße in Lustadt. Unbekannte Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Anwesen und ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 09:51

    POL-PDLD: Jockgrim - Gullideckel entfernt - Zeugen gesucht

    Jockgrim (ots) - In den frühen Morgenstunden dieses Mittwochs wurde der Polizei Wörth mitgeteilt, dass in dem Kreisverkehr in der Maximilianstraße in Jockgrim ein Gullideckel fehlen würde. In das dadurch entstandene Loch fuhr bereits ein Verkehrsteilnehmer. Ein Schaden entstand nach derzeitigem Stand glücklicherweise nicht. Bei der Überprüfung konnte der fehlende Gullideckel auf der Kreisverkehrsinsel aufgefunden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren