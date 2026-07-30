Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bienwald B 9

Wörth am Rhein (ots)

Eine schwer und eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro sind das Resultat eines schweren Verkehrsunfalls am gestrigen Nachmittag auf der Bienwald B 9. Gegen 15.00 Uhr befuhr eine 71-jährige VW-Fahrerin die Bienwald B 9 aus Richtung Kandel kommend in Richtung Frankreich. Zeitgleich befuhr ein 38-jähriger LKW-Fahrer aus entgegengesetzter Richtung die Bienwald B 9. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 71-Jährige kurz vor dem Grenzübergang nach Frankreich mit ihrem VW auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden LKW zusammen. Anschließend prallte der VW der 71-Jährigen gegen die rechte Leitplanke und kam dort zum Stehen. Da die 71-Jährige aufgrund des Zusammenstoßes in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war, musste sie durch die Feuerwehr befreit werden. Hiernach wurde die 71-Jährige schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Der 38-jährige LKW-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Durch umherfliegende Fahrzeugteile der beiden Fahrzeuge wurde ein hinter der 71-Jährigen fahrender Ford ebenfalls beschädigt. Die beiden zusammengestoßenen Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da der verunfallte LKW zudem Diesel verloren hatte, musste die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Die Bienwald B 9 war daher in diesem Bereich für insgesamt acht Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell