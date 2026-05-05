Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - 76- Jährige bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Voerde (ots)

Am Donnerstag, den 30.04.2026, ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 76- jährige Dinslakenerin leichte Verletzungen erlitt.

Die 76- Jährige befuhr zusammen mit ihrem Ehemann im Pkw die Dinslakener Straße von Voerde in Richtung Dinslaken. Vor dem Fahrzeug des Ehepaars fuhr ein grüner Pkw, auf dessen Dach ein Portemonnaie lag. Dieses fiel kurz hinter dem Kreisverkehr Steinstraße während der Fahrt auf die Fahrbahn.

Die 76- jährige Beifahrerin hob das Portemonnaie auf, um es an die Insassen des vorausfahrenden Pkw wieder auszuhändigen. An der Kreuzung Dinslakener Straße/ Rahmstraße mussten beide Fahrzeuge an einer rotlichtzeigenden Ampel anhalten. Die 76- Jährige stieg aus und begab sich zur Beifahrerseite des grünen Pkw, um das Portemonnaie zu übergeben. In diesem Moment fuhr der grüne Pkw bei Grünlicht wieder an. Dabei kam die 76- Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Sie begab sich eigenständig zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Anschließend gab sie das Portemonnaie bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken ab.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat in Voerde (Tel. 02064-622 0) sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem grünen Pkw und dessen Insassen machen können.

EG/Ref. 260430-1739

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