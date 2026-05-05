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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Moers (ots)

Gestern (04.05.) brachen unbekannte Personen in der Zeit von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Dietrichstraße ein.

Die Täter hebelten gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Wohnhaus. Die Wohnräume in Erd- und Obergeschoss sowie der Keller wurden durchsucht und Schränke geöffnet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter Bargeld und Schmuck.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dietrichstraße beobachtet haben, sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841- 1710 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260504-1500

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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