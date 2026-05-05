Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Diebstahl von Autorädern

Wesel (ots)

Am frühen Montagmorgen (04.05.) entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 3 Uhr bis 07:30 Uhr mehrere Radsätze von ausgestellten Pkw an einem Autohaus auf der Straße im Buttendicksfeld.

Die betroffene Ausstellfläche befindet sich zwischen dem Krudenburger Weg und Im Buttendicksfeld. An einem Verbindungsweg zwischen den beiden Straßen öffneten die Täter gewaltsam die Umzäunung und gelangten so auf das Areal.

Anschließend entwendeten sie an mehreren Fahrzeugen die Felgen mit Reifen. Zur Demontage wurden die Fahrzeuge auf Steinen aufgebockt.

Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Zum Abtransport der Radsätze nutzten die Täter nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein entsprechendes Transportfahrzeug.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die Feststellungen über verdächtige Personen oder Fahrzeuge im benannten Bereich gemacht haben, sich telefonisch mit der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281- 1070 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260504-1111

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