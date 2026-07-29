Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Tageswohnungseinbrüche - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kreis Germersheim (ots)

Am Montag, den 28.07.2026, kam es in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 14:00 Uhr zu zwei Tageswohnungseinbrüchen im Landkreis Germersheim.

Betroffen waren ein Wohnanwesen in der Erlenstraße in Germersheim sowie ein Wohnanwesen in der Mozartstraße in Lustadt. Unbekannte Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Anwesen und entwendeten Wertgegenstände. Der entstandene Diebesschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Nummer 07274-9580 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: KILandau.K45@polizei.rlp.de

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