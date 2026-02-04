PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Junger Mann droht Fahrer mit Messer - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (04.02.2026, 01:40 Uhr) drohte ein 
junger Mann dem Fahrer (50) eines Funkmietwagens mit einem Messer.

Als der 50-jährige Fahrer nach Abschluss der Fahrt am Döppersberg den
Fahrpreis aufrief, drohte der Mann mit einem Messer. Ohne den 
Fahrpreis entrichtet zu haben flüchtete der Täter schließlich aus dem
Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Im Zuge der Fahndung konnte ein 19-Jähriger am Wupperpark-Ost 
festgenommen werden, der für die Tat verantwortlich sein dürfte. Er 
führte ein Messer sowie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln mit 
sich.

Da er mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, 
musste er eine Blutprobe abgeben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird er einem Haftrichter 
vorgeführt, mit dem Antrag, ihn der Untersuchungshaft zuzuführen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt
Wolf-Tilman Baumert
0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

