POL-W: W Junger Mann droht Fahrer mit Messer - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (04.02.2026, 01:40 Uhr) drohte ein junger Mann dem Fahrer (50) eines Funkmietwagens mit einem Messer. Als der 50-jährige Fahrer nach Abschluss der Fahrt am Döppersberg den Fahrpreis aufrief, drohte der Mann mit einem Messer. Ohne den Fahrpreis entrichtet zu haben flüchtete der Täter schließlich aus dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Im Zuge der Fahndung konnte ein 19-Jähriger am Wupperpark-Ost festgenommen werden, der für die Tat verantwortlich sein dürfte. Er führte ein Messer sowie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln mit sich. Da er mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird er einem Haftrichter vorgeführt, mit dem Antrag, ihn der Untersuchungshaft zuzuführen.

