Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Gullideckel entfernt - Zeugen gesucht

Jockgrim (ots)

In den frühen Morgenstunden dieses Mittwochs wurde der Polizei Wörth mitgeteilt, dass in dem Kreisverkehr in der Maximilianstraße in Jockgrim ein Gullideckel fehlen würde. In das dadurch entstandene Loch fuhr bereits ein Verkehrsteilnehmer. Ein Schaden entstand nach derzeitigem Stand glücklicherweise nicht. Bei der Überprüfung konnte der fehlende Gullideckel auf der Kreisverkehrsinsel aufgefunden werden. Der Gullideckel wurde wieder ordnungsgemäß eingesetzt. Aufgrund des Entfernens des Gullideckels wurde eine Strafanzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

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