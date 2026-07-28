POL-PDLD: Weiterer Kupferdiebstahl
Steinfeld (ots)
In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden an der katholischen Kirche in Steinfeld insgesamt ca. 3 Meter Kupferfallrohre entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger
Telefon: 06343-9334-1405
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