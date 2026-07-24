Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr führt zu Verkehrsunfall

A9 Höhe Bad Lobenstein (ots)

Freitagmittag, den 24.07.2026, gegen 12:05 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Bad Lobenstein und Rudolphstein. Ein Fahrzeugführer eines Pkw Kia befuhr den rechten Fahrstreifen im Baustellenbereich hinter einem 43-jährigen Fahrzeugführer eines Transporters VW mit Anhänger. Aufgrund von Unachtsamkeit fuhr der Fahrer des Kia auf den vorausfahrenden Transporter mit Anhänger auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 EUR.

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