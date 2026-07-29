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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am 28.07.2026, gegen 19:15 Uhr wurde in Schweigen-Rechtenbach in der Weinstraße ein 36-jähriger Mann, der mit einem E-Scooter unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Test bestätigte dies. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Bergzabern
Markus Metzger

Telefon: 06343-9334-1405
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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