POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Landau (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 23.07.2026 bis zum 25.07.2026 eine Engel-Statue aus Bronze von einem Grab auf dem Friedhof in der Zweibrücker Straße. Die Schadenshöhe wird auf ca 2000,- Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofes beobachtet haben, sich zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

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