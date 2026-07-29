POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen
Schweigen-Rechtenbach (ots)
Am 28.07.2026, gegen 19:15 Uhr wurde in Schweigen-Rechtenbach in der Weinstraße ein 36-jähriger Mann, der mit einem E-Scooter unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Test bestätigte dies. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.
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