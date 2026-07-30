Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kühlschrank verursacht Feueralarm

Hördt (ots)

Am Mittwochabend, den 29.07.2026 gegen 23:55 Uhr kam es in der Klosterstraße in Germersheim zu einem Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst, nachdem in einer Wohnung ein Rauchmelder ausgelöst wurde. Vor Ort stellte sich glücklicherweise schnell Entwarnung ein. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte war ein technischer Defekt die Ursache für den enormen Rauch. Vermutlich war der Kondensator eines Kühlschranks geplatzt, dessen Rauch anschließend den Melder auslöste. Verletzt wurde niemand.

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