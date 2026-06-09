Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW auf der A65

Bild-Infos

Download

Edenkoben/ Venningen (ots)

Am Dienstag, 09.06.2026 um 17:05 Uhr kam es auf der A65, kurz nach der Anschlussstelle Edenkoben in Fahrtrichtung Ludwigshafen, zu einem Verkehrsunfall. Bei einem Fahrstreifenwechsel in Höhe der Auffahrt auf die A65, kam es zum Kontakt zwischen einem blauen Kleinwagen, welcher auf die linke Fahrspur wechseln wollte und einem PKW, welcher auf der linken Fahrspur fuhr. Durch den Anstoß verlor der Fahrer des blauen PKW die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte und überschlug sich und kam schließlich an der Mittelleitplanke zum Stehen. Der Fahrer des blauen Kleinwagen, ein 41 Jahre alter Mann, erlitt nur leichte Verletzungen, wurde aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An dem anderen Fahrzeug entstand leichter Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt. Die linke Fahrspur musste bis zur Bergung des verunfallten PKW 45 Minuten lang gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell