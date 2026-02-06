PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrügerischer Anruf?

Kaiserslautern (ots)

Ein Anruf mit unterdrückter Nummer ist am Donnerstagvormittag bei einer Frau aus dem Stadtgebiet eingegangen. Wie die 76-Jährige später bei der Polizei zu Protokoll gab, meldete sich ein Mann. Er behauptete, die Seniorin habe ein Abonnement für ein Lottospiel abgeschlossen, und kündigte die erste Abbuchung für April an.

Offenbar wollte er der Frau Informationen über ihre Bankverbindung entlocken. Die 76-Jährige war jedoch auf der Hut. Weil sie sich sicher war, kein Abo vereinbart zu haben, gab sie dem Anrufer keine persönlichen Infos.

Anschließend entschloss sie sich, vorsorglich die Polizei zu informieren. Die Beamten bestätigten ihr, dass sie sich richtig verhalten hatte, und vereinbarten mit der Dame, dass sie sich erneut meldet, falls die mutmaßlichen Betrüger erneut Kontakt zu ihr aufnehmen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

