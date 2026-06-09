PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchte Kraftraddiebstähle in drei Fällen - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Stadtgebiet von Landau zu drei versuchten Diebstählen von Krafträdern.

Im ersten Fall versuchten unbekannte Täter im Zeitraum vom 29.05.2026, 14:00 Uhr, bis 01.06.2026, 07:30 Uhr, ein Kraftrad am Kleinen Platz zu entwenden. Der Diebstahlsversuch scheiterte.

Zu einem weiteren versuchten Kraddiebstahl kam es am 04.06.2026 zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Westbahnstraße. Auch hier blieb es beim Versuch.

Ein dritter Fall ereignete sich im Zeitraum vom 03.06.2026, 18:00 Uhr, bis 08.06.2026, 13:30 Uhr, in der Dammühlstraße, auf einem Parkplatz hinter dem dortigen Cube-Store. Auch in diesem Fall gelang es den Tätern nicht, das Fahrzeug zu entwenden.

Durch die Taten entstand insgesamt Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an. Ein möglicher Tatzusammenhang ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Bereichen Kleiner Platz, Westbahnstraße oder Dammühlstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau, Tel. 06341-2870, zu melden. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Die E-Mail-Adresse lautet: kilandau.k43@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 11:28

    POL-PDLD: Neupotz - Betrunkener LKW-Fahrer

    Neupotz (ots) - Gegen 17:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei Wörth einen Schlangenlinien fahrenden LKW. Der LKW befuhr am gestrigen Nachmittag die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Am Parkplatz Rheinaue hielt der LKW an und der Verkehrsteilnehmer blieb hinter dem LKW, sodass er die Polizei zu dem richtigen LKW leiten konnte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 11:24

    POL-PDLD: Jockgrim - Betrunken aufs Handy geschaut

    Jockgrim (ots) - Am gestrigen Morgen meldete sich eine 33-jährige Frau bei der Polizei Wörth und bat um Hilfe, da sie einen platten Reifen an ihrem Auto hatte. Es konnte festgestellt werden, dass die 33-Jährige gegen 04:30 Uhr die Landesstraße 540 von Jockgrim nach Wörth befuhr. In einer Rechtskurve schaute die 33-Jährige während der Fahrt auf ihr Mobiltelefon und kam deswegen nach links von der Fahrbahn ab. Dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren