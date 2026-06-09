Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchte Kraftraddiebstähle in drei Fällen - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Stadtgebiet von Landau zu drei versuchten Diebstählen von Krafträdern.

Im ersten Fall versuchten unbekannte Täter im Zeitraum vom 29.05.2026, 14:00 Uhr, bis 01.06.2026, 07:30 Uhr, ein Kraftrad am Kleinen Platz zu entwenden. Der Diebstahlsversuch scheiterte.

Zu einem weiteren versuchten Kraddiebstahl kam es am 04.06.2026 zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Westbahnstraße. Auch hier blieb es beim Versuch.

Ein dritter Fall ereignete sich im Zeitraum vom 03.06.2026, 18:00 Uhr, bis 08.06.2026, 13:30 Uhr, in der Dammühlstraße, auf einem Parkplatz hinter dem dortigen Cube-Store. Auch in diesem Fall gelang es den Tätern nicht, das Fahrzeug zu entwenden.

Durch die Taten entstand insgesamt Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an. Ein möglicher Tatzusammenhang ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Bereichen Kleiner Platz, Westbahnstraße oder Dammühlstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau, Tel. 06341-2870, zu melden. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Die E-Mail-Adresse lautet: kilandau.k43@polizei.rlp.de

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