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POL-PDLD: A65/AS Knöringen - Wildunfall führt zu Verkehrsbehinderungen

POL-PDLD: A65/AS Knöringen - Wildunfall führt zu Verkehrsbehinderungen
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A65/AS Knöringen (ots)

Ein Reh auf der Fahrbahn hat am Montagabend gegen 19:38 Uhr einen schweren Unfall auf der A65 auf Höhe Knöringen ausgelöst. Eine 25-jährige BMW-Fahrerin wich dem Tier in Fahrtrichtung Ludwigshafen aus und verlor dabei die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto prallte zuerst gegen die rechte Schutzplanke, wurde dann über die Fahrbahn geschleudert und krachte gegen die Mittelleitplanke. Glück im Unglück: Die Frau blieb unverletzt. Am BMW entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Die Autobahn musste für die Bergungsarbeiten in Richtung Ludwigshafen für 45 Minuten gesperrt werden. Es kam zu Staus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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