Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS Knöringen - Wildunfall führt zu Verkehrsbehinderungen

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A65/AS Knöringen (ots)

Ein Reh auf der Fahrbahn hat am Montagabend gegen 19:38 Uhr einen schweren Unfall auf der A65 auf Höhe Knöringen ausgelöst. Eine 25-jährige BMW-Fahrerin wich dem Tier in Fahrtrichtung Ludwigshafen aus und verlor dabei die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto prallte zuerst gegen die rechte Schutzplanke, wurde dann über die Fahrbahn geschleudert und krachte gegen die Mittelleitplanke. Glück im Unglück: Die Frau blieb unverletzt. Am BMW entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Die Autobahn musste für die Bergungsarbeiten in Richtung Ludwigshafen für 45 Minuten gesperrt werden. Es kam zu Staus.

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