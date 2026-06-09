POL-PDLD: Edesheim - Kupferfigur von Friedhof gestohlen
Edesheim (ots)
Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende eine Kupferfigur von einem Grabmal auf dem Friedhof in der Provisstraße gewaltsam abgetrennt und entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
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