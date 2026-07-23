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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Imbissladen

Kaiserslautern (ots)

Die Geschäftsräume eines Imbissladens in der Richard-Wagner-Straße waren in der Nacht zu Mittwoch das Ziel von Einbrechern. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten zwischen 1 Uhr und 2.35 Uhr mit Gewalt Zugang zum Inneren des Ladens. Abgesehen hatten sie es offenbar vor allem auf Bargeld - gestohlen wurden ein niedriger dreistelliger Betrag sowie eine Dose mit einem alkoholischen Getränk.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat im fraglichen Zeitraum in der Richard-Wagner-Straße etwas Ungewöhnliches beobachtet? Wer kann Hinweise auf verdächtige Personen geben? Informationen nimmt die Kripo Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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