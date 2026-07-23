Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehr Schaden als Beute

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher waren diese Woche im Geißbergring aktiv. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen die Unbekannten gewaltsam in ein Gebäude eines Pflegedienstes ein. In den Räumen brachen sie mehrere Türen und Schränke auf und durchwühlten alles.

Gestohlen wurde den bisherigen Überprüfungen zufolge ein Tresor, in dem sich Bargeld und Schlüssel befanden. Der angerichtete Sachschaden ist deutlich höher als der Wert der Beute, er liegt bei insgesamt rund 10.000 Euro.

Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Zeugen, denen in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 5:15 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |cri

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