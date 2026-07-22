PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Portmonee aus Wohnung gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannten sind am Dienstagabend zwischen 19 und 23 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich dort Zugang zu einer Wohnung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stahlen sie einen Rucksack samt Portmonee. In der Geldbörse befanden sich Ausweise, Bankkarten sowie Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, die nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelt. Falls jemand in der fraglichen Zeit Verdächtiges bemerkt hat oder sonstige Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter Telefon 0631 369-13312 entgegengenommen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 10:39

    POL-PPWP: Transporter ausgeräumt

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben sich auf einem Parkplatz in der Stettiner Straße Zugang zu einem Firmentransporter verschafft. Zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, entwendeten die Täter aus dem Wageninneren diverse Gegenstände, unter anderem mehrere Maschinen, Ersatzteile, den Fahrzeugschein und eine Tankkarte. Ein Mitarbeiter der Firma bemerkte den Diebstahl und alarmierte umgehend die Polizei. Die Ermittlungen wegen des Diebstahlverdachts ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 17:02

    POL-PPWP: Falschmeldung löst Polizeieinsatz aus

    Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Polizeieinsatzes ist es am Dienstagnachmittag in der Innenstadt vorübergehend zu Straßensperrungen gekommen. Die Lutrinastraße sowie die angrenzenden Straßen konnten für rund zweieinhalb Stunden nicht genutzt werden. Grund des Einsatzes war eine Bombendrohung in einem Geschäftsgebäude. Das Haus wurde vorsorglich geräumt und anschließend mit mehreren Sprengstoffspürhunden ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 13:22

    POL-PPWP: 28-Jähriger von Unbekannten erpresst

    Kaiserslautern (ots) - Ein Mann ist bei einem Videoanruf mit einer Internetbekanntschaft von Unbekannten mitgefilmt worden. Nun wird der 28-Jährige mit diesen intimen Aufnahmen erpresst. Die Täter drohten ihm damit, Mitschnitte, die ihn ohne Kleidung zeigen, an seine Kontakte weiterzuleiten, sollte er nicht mehrere hundert Euro überweisen. Der Mann weigerte sich und erstatte Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren