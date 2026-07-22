Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Portmonee aus Wohnung gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannten sind am Dienstagabend zwischen 19 und 23 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich dort Zugang zu einer Wohnung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stahlen sie einen Rucksack samt Portmonee. In der Geldbörse befanden sich Ausweise, Bankkarten sowie Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, die nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelt. Falls jemand in der fraglichen Zeit Verdächtiges bemerkt hat oder sonstige Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter Telefon 0631 369-13312 entgegengenommen. |laa

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