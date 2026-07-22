Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Transporter ausgeräumt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich auf einem Parkplatz in der Stettiner Straße Zugang zu einem Firmentransporter verschafft. Zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, entwendeten die Täter aus dem Wageninneren diverse Gegenstände, unter anderem mehrere Maschinen, Ersatzteile, den Fahrzeugschein und eine Tankkarte. Ein Mitarbeiter der Firma bemerkte den Diebstahl und alarmierte umgehend die Polizei. Die Ermittlungen wegen des Diebstahlverdachts laufen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zum Vorfall oder gar zu den Tätern machen können, sich unter Telefon 0631 369-13312 beim Kriminaldauerdienst zu melden. |laa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell