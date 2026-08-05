Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht: Polizei sucht nach Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter hat einen Verkehrsunfall verursacht, sich aber nicht um den entstandenen Schaden gekümmert. Die Polizei ermittelt daher wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am Samstagabend, 22 Uhr, stellte ein 68-Jähriger seinen Mercedes-Benz ordnungsgemäß in der Parkstraße ab. Als der Besitzer am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug ging, bemerkte er den Schaden: Jemand hatte das blaue Auto gestreift. Der Lack war ab, und zwar auf der Beifahrerseite an der hinteren Tür. Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 sucht nach Hinweisen. Zeugen, die Informationen oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |laa

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