PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Transporter leergeräumt - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich Zugang zu einem verschlossenen weißen Peugeot Boxer verschafft und Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Das Fahrzeug war zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.15 Uhr, in der Weilerbacher Straße abgestellt. Ein Zeuge bemerkte, dass die Schiebetür des Transportes nicht komplett geschlossen war und informierte umgehend die Polizei. Die Diebe entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem eine Rohrpressmaschine, eine Bohrmaschine, einen Schlaghammer, Winkelschneider und eine Rohrsäge. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Hat jemand gesehen, wie Werkzeug von einem Fahrzeug in ein anderes getragen wurde? Beobachtete jemand den Vorfall oder hat etwas Verdächtiges in der fraglichen Zeit gesehen? Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0631 369-13312 melden. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 15:26

    POL-PDKL: Unfall: 38-Jähriger leicht verletzt

    Kaiserslautern (ots) - An der Kreuzung Am Heiligenhäuschen/Mennonitenstraße kam es am Montagabend, gegen 20 Uhr, zu einem Unfall, bei dem ein 38-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Mann war auf der Straße "Am Heiligenhäuschen" in Richtung der Schreberstraße unterwegs. Seine Frau und die beiden Söhne saßen mit in seinem VW Passat. An der Kreuzung gewährte er einer 20-jährigen BMW-Fahrerin, die sich auf der ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 12:59

    POL-PDKL: 38-Jähriger in fremdem Hausflur erwischt

    Kaiserslautern (ots) - Einen Polizeieinsatz verursachte am Montagvormittag ein 38-Jähriger in der Turnerstraße. Der Mann war von einem 32-jährigen Bewohner eines Mehrfamilienhauses erwischt worden, als er sich unberechtigt im Hausflur des Anwesens aufhielt. Zwar verließ der Eindringling das Gebäude auf Aufforderung umgehend, seine Begründung, warum er sich dort aufhielt, sorgte im Anschluss jedoch für Streit. Nach ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 12:26

    POL-PDKL: Zeugen gesucht: Wer hat den Unfall beobachtet?

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag zwischen 13.30 Uhr und 14.05 Uhr auf einem Kaufhausparkplatz in der Pariser Straße einen Unfall beobachtet haben. Ein Unbekannter hat dort einen geparkten Honda beschädigt und ist offenbar im Anschluss davongefahren, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden am Heck des Autos wird nach einer ersten Schätzung auf mindestens 500 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren