Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Transporter leergeräumt - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich Zugang zu einem verschlossenen weißen Peugeot Boxer verschafft und Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Das Fahrzeug war zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.15 Uhr, in der Weilerbacher Straße abgestellt. Ein Zeuge bemerkte, dass die Schiebetür des Transportes nicht komplett geschlossen war und informierte umgehend die Polizei. Die Diebe entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem eine Rohrpressmaschine, eine Bohrmaschine, einen Schlaghammer, Winkelschneider und eine Rohrsäge. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Hat jemand gesehen, wie Werkzeug von einem Fahrzeug in ein anderes getragen wurde? Beobachtete jemand den Vorfall oder hat etwas Verdächtiges in der fraglichen Zeit gesehen? Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0631 369-13312 melden. |laa

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