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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pärchen begeht Trickdiebstahl

Kaiserslautern (ots)

Ein 33-Jähriger ist in der Bleichstraße von zwei Unbekannten bestohlen worden. Der Mann war am Freitag, 31. Juli, gegen 15 Uhr, auf dem Weg in die Stadtmitte, als ihn eine Frau ansprach. Sie bat um Geld. Der 33-Jährige öffnete seine Brieftasche, die ihm sogleich von einem Mann aus der Hand gerissen wurde. Der Dieb rannte mit seiner "Beute" im Wert von mehreren hundert Euro davon und der Bestohlene nahm die Verfolgung auf - vergebens. Die vermeintliche Komplizin machte sich ebenfalls aus dem Staub. Der 33-Jährige meldete den Vorfall erst am Dienstag der Polizei, die nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. Das mutmaßliche Pärchen wird wie folgt beschrieben: Die Frau soll 1,70 Meter groß, etwa 20 Jahre alt sein, dunkle Haare, eine gebräunte Hautfarbe und Sommersprossen im Gesicht haben. Zudem sprach sie mit osteuropäischem Akzent und trug eine Zahnspange, ein buntes Oberteil, einen bunten Rock oder ein buntes Kleid. Der Mann wird als 1,90 Meter groß und mit dunklem Teint beschrieben. Er wird ebenfalls auf etwa 20 Jahre geschätzt. Er hatte eine dunkle Hose und ein weißes T-Shirt an. Hinweise zu den Verdächtigen nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-14199 entgegen. Zeugen, die den Diebstahl bemerkt haben oder sonstige Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich zu melden. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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