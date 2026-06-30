Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Papiertonne in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Montagnachmittag (29.06.2026) in einem Hinterhof an der Schwabstraße eine Papiermülltonne in Brand geraten. Eine 31 Jahre alte Anwohnerin entdeckte die Flammen gegen 17.00 Uhr und verständigte ihren Vermieter, der die Feuerwehr alarmierte. Die 31-Jährige begann beherzt, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen und verhinderte damit eine Ausbreitung der Flammen. Die Zeugin sah vor dem Brand zwei Jungen, die in den Hinterhof gingen, als die beiden wieder herauskamen, entdeckte die 31-Jährige das Feuer. Ob die beiden Burschen mit dem Brand in Verbindung stehen, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Beide sind zirka 155 Zentimeter groß und etwa acht Jahre alt. Einer hat eine dicke Statur und blonde kurze Haare. Der zweite ist schlank, hat schwarze kurze Haare und eine dunkle Hautfarbe. Beide trugen kurze Hosen. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den beiden Kindern, trafen sie aber nicht mehr an. Die Schadenshöhe ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell