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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall: 38-Jähriger leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

An der Kreuzung Am Heiligenhäuschen/Mennonitenstraße kam es am Montagabend, gegen 20 Uhr, zu einem Unfall, bei dem ein 38-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Mann war auf der Straße "Am Heiligenhäuschen" in Richtung der Schreberstraße unterwegs. Seine Frau und die beiden Söhne saßen mit in seinem VW Passat. An der Kreuzung gewährte er einer 20-jährigen BMW-Fahrerin, die sich auf der Mennonitenstraße von rechts näherte, die Vorfahrt. Die Frau bog nach links ab und streifte dabei das Fahrzeug des 38-Jährigen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr sie offenbar einen zu engen Bogen. Bei der Kollision wurde der BMW derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport. Der Passat wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Gesamtschaden von mindestens 1.600 Euro. Auch der VW-Fahrer kam nicht ohne Blessuren davon: Er klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Nacken. Seine Familienmitglieder sowie die 20-jährige Unfallverursacherin blieben glücklicherweise unverletzt. Auf die junge Frau kommt nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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