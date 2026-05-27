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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag in der Richard-Wagner-Straße in einen Unfall verwickelt worden. Obwohl er sich dabei verletzte, flüchtete der Mann von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 0631 369-14199.

Gegen 17.30 Uhr war der Fahrradfahrer nach den derzeitigen Erkenntnissen in der Richard-Wagner-Straße unterwegs und fuhr auf einem baulich von der Hauptfahrbahn getrennten Bereich. In Höhe des Hauses Nummer 55 wollte der Mann nach rechts in die Weberstraße einbiegen. Dabei nahm er jedoch einem Pkw die Vorfahrt, der dort gerade in Richtung Richard-Wagner-Straße fuhr.

Weil der Radler die Fahrbahn nach Angaben des Autofahrers mittig nutzte, wurde er von dem Wagen frontal erfasst und prallte auf die Motorhaube und Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Der Unbekannte trug dabei eine blutende Verletzung im Kopfbereich davon. Trotzdem schnappte er sich anschließend wieder sein Fahrrad und machte sich in Richtung Innenstadt aus dem Staub.

Am Pkw blieb ein deutlicher Schaden im Fronbereich zurück. Der Fahrer kam unverletzt davon. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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