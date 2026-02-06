Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendverkehrsschule bildet Schülerlotsen aus

Kaiserslautern (ots)

- Verkehrshelfer an der Goetheschule wurden in ihre neue Tätigkeit eingeführt! -

Anfang der Woche wurden an der Integrierten Gesamtschule Goetheschule in Kaiserslautern wieder Schülerlotsen ausgebildet. "Nachdem im vergangenen Jahr keine Ausbildung stattfand, haben sich 2026 ausgesprochen viele Interessenten gemeldet. So viele, dass wir eine Auswahl treffen mussten und leider nicht alle an der Ausbildung teilnehmen konnten." berichtet Polizeihauptkommissarin Tina Sornberger. Weiter erklärt sie: "Um den Dienst als Schülerlotse auszuüben, muss man mindestens 13 Jahre alt sein und die 7. Klasse besuchen. Freiwilligkeit und der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung werden ebenso vorausgesetzt."

Einen Ansprechpartner haben die neuen Lotsen in ihrem Lehrer Herrn Greuel. Er nimmt die Einteilung der Dienste mit den Schülern zusammen vor. Die jungen Leute sind ehrenamtlich tätig. Unterstützung erhalten sie von der Verkehrswacht, die sich auch um die Ausrüstung der Verkehrshelfer kümmert. Dank ihrer neongelben Ausstattung sind Schülerlotsen auch aus der Ferne von jedem Verkehrsteilnehmer gut erkennbar.

Insgesamt 17 interessierte Kinder unterrichteten die beiden Polizeihauptkommissarinnen Tina Sornberger und Elke Berberich von der Jugendverkehrsschule Kaiserslautern Stadt. Die Ausbildung beinhaltet einen theoretischen und einen praktischen Teil. Eine schriftliche Lernprobe müssen die Jugendlichen ebenfalls ablegen. Am Montag und Dienstag bekamen sie die genauen Aufgaben eines Schülerlotsen erklärt. Auch eine intensive Gefahrenlehre war Bestandteil der Schulung. Dabei entwickelten die "Neu-Lotsen" ein Gespür für die Gefahren des Straßenverkehrs und schärften ihre Sinne. Zunächst wurde dies mit Beispielbildern aus alltäglichen Situationen geübt. Die Kinder konnten zunehmend mehr Details auf den Bildern erkennen und diese auch richtig deuten.

Am Mittwoch wurden die neuen Verkehrshelfer am Zebrastreifen vor der Goetheschule in ihre praktische Tätigkeit eingewiesen und können ab sofort eingesetzt werden. "Herr Greuel steht ihnen insbesondere in der Anfangszeit noch zur Seite. In unregelmäßigen Abständen werden zudem Polizeibeamte überprüfen, dass die Schülerlotsen ihren Aufgaben gewissenhaft nachkommen." sagt Elke Berberich. Das Team der Jugendverkehrsschule bedankt sich ausdrücklich bei den jungen Schülerinnen und Schülern, die durch ihr aktives Tun und ihre Bereitschaft zu helfen einen Teil dazu beitragen, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Zum Schluss wenden sich die beiden Hauptkommissarinnen noch mit einer Bitte an alle Verkehrsteilnehmer: "Unterstützen auch Sie die Schülerlotsen bei ihrer Tätigkeit. Ob als Fahrzeugführer oder als Fußgänger: Verhalten Sie sich vorbildlich und schenken Sie den Schülerlotsen ein wenig Zeit, Geduld, ein freundliches Lächeln und vielleicht auch ein Dankeschön." |kle

