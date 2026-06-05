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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallstatistik: Anstieg bei Unfällen mit Personenschaden

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Pirmasens / Südwestpfalz (ots)

Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle in der Südwestpfalz hat sich im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 34 Unfälle reduziert. Das ist eine der Kernaussagen der heute (05.06.2026) veröffentlichten Unfallbilanz der Polizeidirektion Pirmasens.

Die Polizeiinspektionen Pirmasens, Zweibrücken, Dahn und Waldfischbach registrierten im vergangenen Jahr insgesamt 5.049 Verkehrsunfälle. Dies ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von 0,67 Prozent.

Insgesamt nahmen die Einsatzkräfte 501 Unfälle mit Personenschaden auf, das sind 60 Fälle mehr als noch im Jahr 2024. Die Gesamtzahl der Verunglückten bei diesen Unfällen stieg 2025 um 16,85 Prozent, wobei 531 Personen leicht (2024: 451), 96 schwer (2024: 85) und vier Personen tödlich verletzt (2024: 4) wurden.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschäden unter Beteiligung von Kindern (bis 14 Jahre) ist im Vergleich zum Vorjahr um sechs Fälle, beziehungsweise 28,57 Prozent gestiegen. 45 Kinder verunglückten (42 leichtverletzt, 3 schwerverletzt) bei diesen Unfällen.

Die Unfälle mit Jungen Fahrenden (18 bis 24 Jahre) machen einen Anteil von etwa 18 Prozent am Gesamtunfallgeschehen aus. Ihre Zahl ist im Vergleich zum Jahr 2024 um 18 auf 127 Fälle gestiegen. Im Jahr 2025 wurden 90 junge Fahrende leicht und 17 schwer verletzt. Die Jungen Fahrenden setzten zu 75,1 Prozent dieser Verkehrsunfälle die Hauptunfallursache.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Seniorinnen und Senioren ist erneut gestiegen. Die Gruppe der Fahrzeugführenden ab 65 Jahren war im Jahr 2025 an 1.232 Unfällen beteiligt, das sind gegenüber den Vorjahr 13 Unfälle mehr. Ihr Anteil am Gesamtunfallgeschehen beträgt rund 24 Prozent. Einschränkend muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Gruppe der Personen ab 65 Jahren im Vergleich zur Altersgruppe der Jungen Fahrenden einen deutlich höheren Anteil an der Gesamtbevölkerungszahl hat.

Etwa bei jedem fünften Unfall im Straßenverkehr entfernte sich ein Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei zählte in der Südwestpfalz im vergangene Jahr 1.093 Fahrerfluchten, das sind zwei Fälle mehr als noch 2024. Die Beamten klärten 40,7 Prozent der Fälle auf.

Verkehrsunfälle entstehen durch das Zusammenwirken unterschiedlicher Faktoren, wie Mensch, Fahrzeug und Verkehrsraum. An diesen orientiert sich die polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit. Ziel ist, durch zielgruppen- und problemorientierte Präventionsmaßnahmen die Unfallrisiken zu minimieren sowie die Anzahl der Verkehrsunfälle und insbesondere die schweren Unfallfolgen zu reduzieren.

Ansatzpunkte zur Einflussnahme bestehen unter anderem in präventiven Maßnahmen wie Verkehrserziehung, Beratung, Aufklärungsarbeit sowie Öffentlichkeitsarbeit. Ergänzend dazu werden repressive Maßnahmen umgesetzt, beispielsweise durch Verkehrsüberwachung, Verkehrskontrollen und die Beobachtung des Verkehrsgeschehens. Im Jahr 2025 lag die Gesamtzahl der durch die Beamtinnen und Beamte der PD Pirmasens getroffenen Maßnahmen bei insgesamt 8545.

Die Polizei ist beispielweise an Schulen unterwegs, um schon früh über das richtige Verhalten und die Gefahren im Straßenverkehr zu informieren. Die Verkehrssicherheitsbeauftragten schulten im vergangenen Jahr 4.151 Kinder, 1350 Schulkinder erhielten einen Fahrradführerschein. Die Polizeidirektion Pirmasens erreichte 667 Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Alkohol- und Drogenpräventionsvorträgen.

Darüber hinaus wurden in der Polizeidirektion Pirmasens insgesamt rund 244 Stunden Geschwindigkeitsmessungen mit Laser-Messgeräten, überwiegend mit Anhaltekontrollen, durchgeführt. Daraus resultierten weitere 957 Verwarnungen und 257 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Insgesamt wurden im Rahmen allgemeiner Maßnahmen zur Verkehrsunfallbekämpfung 1149 Strafverfahren eingeleitet, 1630 Ordnungswidrigkeiten beanstandet und 3339 Mängelberichte ausgestellt.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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