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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Stark alkoholisierte Autofahrerin gestoppt

Pirmasens (ots)

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei ein Toyota mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Die eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug in der Lemberger Straße anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle der 59-jährigen Fahrerin stellte sich heraus, dass diese erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab fast drei Promille. Die Dame musste eine Blutprobe abgeben und der Führerschein wurde eingezogen.

Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.|eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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